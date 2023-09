30.09.2023 08:23 1.102 Über 200 neue Kommissare für Sachsens Polizei feierlich ernannt!

Am Freitag wurden in Dresden 211 neue Kommissare für die Polizei in Sachsen feierlich ernannt.

Von Alexander Bischoff

Dresden - Die sächsische Polizei bekommt Verstärkung. Im Dresdner Kulturpalast erhielten die 211 Absolventen ihren ersten Silberstern. © Steffen Füssel Nach Abschluss ihrer Ausbildung wurden am Freitag in Dresden 211 Frauen und Männer feierlich zu Kommissaren ernannt. Etwa die Hälfte der Absolventen wechselt in die großen Polizeidirektionen Dresden (58) und Leipzig (47). Nach Chemnitz gehen 32 Jung-Kommissare, 22 nach Zwickau, 20 werden in Görlitz und 16 im Landeskriminalamt eingesetzt. Die anderen werden zur Bereitschaftspolizei, zur Polizei-Hochschule und ins Polizeiverwaltungsamt versetzt.

