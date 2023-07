08.07.2023 20:43 801 Überholmanöver scheitert: Skoda rammt Mauer von Tankstelle - zwei Verletzte!

Am Samstag kollidierte in Rammenau ein Skoda mit einem Land Rover. Dabei wurde auch die Begrenzungsmauer einer Tankstelle in Mitleidenschaft gezogen.

Von Maximilian Schiffhorst

Rammenau - Missglücktes Überholmanöver in Rammenau (Landkreis Bautzen)! Am heutigen Samstagnachmittag kollidierte ein Skoda mit einem Land Rover. Dabei wurde auch die Begrenzungsmauer einer Tankstelle in Mitleidenschaft gezogen. Auf der Hauptstraße von Rammenau kam es am heutigen Samstagnachmittag zum Crash: Ein Skoda stieß beim Überholen mit dem schwarzen Land Rover zusammen. © Rocci Klein Wie die Polizeidirektion Görlitz auf TAG24-Nachfrage mitteilte, wollte der Land Rover, der gegen 17.10 Uhr auf der Hauptstraße in Richtung Bretnig-Hauswalde unterwegs war, nach links zur ELF-Tankstelle abbiegen.

Ein hinterher fahrender Skoda übersah den Abbiege-Vorgang und zog im selben Moment an dem schwarzen Wagen vorbei. Dabei kam es zur seitlichen Kollision. Anschließend rammte der silberne Skoda noch die Backstein-Mauer der Tankstelle. Beide Fahrer erlitten leichte Verletzungen. Bislang kann die Polizei keine Angaben zum Geschlecht und Alter der Unfallbeteiligten machen. Die Freiwillige Feuerwehr sperrte die Straße für etwa eine Stunde ab und beseitigte ausgelaufene Betriebsmittel. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 15.000 Euro.

