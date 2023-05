Umbruch bei Sachsens Krankenhäusern: "Zehn bis zwölf Kliniken nicht mehr zu halten"

Er gehe davon aus, dass in den nächsten Jahren "eine neue Art Poliklinik" entstehen werde, hieß es in dem Medienbericht.

Als Gründe nannte Lemke Personalmangel sowie "eine Krankenhaus-Dichte, für die es aufgrund rückläufiger Bevölkerung in ländlichen Gebieten keine Rechtfertigung mehr gibt".

"Wir haben in Sachsen circa zehn bis zwölf Klinken, die unter modernen, bedarfsgerechten Strukturen in der klassischen Ausrichtung nicht mehr zu halten sein werden", sagte Lemke gegenüber der " Leipziger Volkszeitung " (Montag).

"Nur so können wir die Versorgung in weiten Landstrichen überhaupt noch gewährleisten", so Lemke.