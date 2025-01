Auto hält auf Gegenspur - Crash! Frauen bei Unfall auf Bundesstraße verletzt

Unfall am Abend: Einsatzkräfte müssen eine Frau (64) aus einem VW befreien. © xcitepress

Wie ein Sprecher der Polizeidirektion Görlitz gegenüber TAG24 mitteilte, rückten Einsatzkräfte gegen 18 Uhr zur B178 zwischen Oberseifersdorf und Großhennersdorf aus.

Nach ersten Angaben hielt eine Frau (64) mit ihrem VW aus bislang noch unklarer Ursache auf der Gegenspur der Straße an. Ein in Richtung Zittau fahrender Mann in einem Škoda (65) erkannte den Volkswagen zu spät und knallte mit Wucht in die Beifahrerseite des Autos. Der VW wäre laut Polizei nicht beleuchtet gewesen.

Die 64-Jährige wurde durch den Zusammenstoß im Golf eingeklemmt und musste von der Feuerwehr aus dem Auto geschnitten werden.

Sie kam mit schweren aber nicht lebensbedrohlichen Verletzungen in ein Krankenhaus. Eine Beifahrerin im Škoda (61) zog sich leichte Verletzungen zu. Der Škoda-Fahrer blieb unverletzt.