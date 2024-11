Crash im Erzgebirge: Auto überschlägt sich

Annaberg-Buchholz - In Annaberg-Buchholz ( Erzgebirge ) kam es am Mittwochmorgen zu einem Unfall, bei dem sich ein Auto überschlug.

Der Wagen überschlug sich und landete auf dem Dach in einem Straßengraben.

In Sachsen kam es am Morgen auf zahlreichen Straßen zu gefährlicher Glätte. Unter anderem auf der B174 Chemnitz Richtung Reitzenhain zwischen dem Abzweig nach Großolbersdorf und dem Abzweig nach Neundorf in beiden Richtungen.