21.11.2024 10:09 1.197 Crash in der Lausitz: Vier Autos in Auffahrunfall verwickelt, drei Personen verletzt

Gleich vier Autos waren am Donnerstagmorgen in Löbau in einen Auffahrunfall verwickelt.

Von Adrian Schintlmeister

Löbau (Landkreis Görlitz) - Gleich vier Autos waren am Donnerstagmorgen in Löbau in einen Auffahrunfall verwickelt. Drei Personen wurden leicht verletzt. Auf der Rumburger Straße in Löbau hat es gescheppert. © LausitzNews.de/ Philipp Grohmann Ein Taxi war am Morgen gegen 7.45 Uhr auf der Rumburger Straße unterwegs. Kurz vor der Auffahrt zur Umgehungsstraße (S178) musste der Fahrer plötzlich bremsen. Die beiden dahinter fahrenden Autos schafften es, noch anzuhalten, dem dritten Fahrzeug gelang dies nicht mehr. Alle Autos wurden auf das Taxi gedrückt. Es kam zu reichlich Blechschaden. Wie ein Polizeisprecher auf TAG24-Nachfrage bestätigte, wurden drei Personen leicht verletzt. Warum es zum Unfall kam, war am Vormittag noch unklar. Auch zur Höhe des entstandenen Sachschadens liegen noch keine Informationen vor. Die Polizei ermittelt zum Unfallhergang.

