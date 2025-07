Schrecklicher Unfall in Mittelsachsen: VW-Fahrer kracht gegen Baum und stirbt

Mittweida - Schrecklicher Unfall bei Mittweida (Landkreis Mittelsachsen) am Freitagmittag: Ein VW-Fahrer (40) krachte mit seinem Wagen gegen einen Baum. Für den Mann kam jede Hilfe zu spät - er starb noch am Unfallort.

Alles in Kürze

Tödlicher Baum-Crash bei Mittweida (Landkreis Mittelsachsen): Ein Mann (40) starb bei dem heftigen Unfall. © EHL Media

Laut Polizei war der 40-Jährige gegen 12.15 Uhr auf der Weinsdorfer Straße unterwegs, als er einer Kurve von der abschüssigen Fahrbahn abkam und mit voller Wucht gegen einen Baum knallte.

Schnell rückten Rettungskräfte an. Doch für den Fahrer kam jede Hilfe zu spät. Laut Polizeiangaben starb er noch am Unfallort an seinen schweren Verletzungen.