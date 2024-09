Mann stürzt bei Lost-Place-Tour ab und wird schwer verletzt

Delitzsch - Diese Erkundungstour in Nordsachsen ging extrem schief. Ein 39-Jähriger ist bei der Flucht vor der Security in einem leerstehenden Gebäude durch ein Loch gestürzt und hat sich schwer verletzt.

Die Einsturzgefahr bei sogenannten "Lost Places" ist hoch. (Symbolbild) © 123rf/mulderphoto

Wie die Polizei in einer Pressemeldung mitteilte, verschaffte sich der Mann in der Nacht zum Samstag gegen 0.30 Uhr unbefugt Zutritt zu einem derzeit nicht genutzten Gebäude in der Richard-Wagner-Straße in Delitzsch.

Als Wachleute ihn bemerkten, flüchtete der 39-Jährige und stürzte schließlich mehrere Meter ab.

Er verletzte sich dabei so schwer, dass er zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden musste.

Die Polizei hat die Ermittlungen wegen des Verdachts des Hausfriedensbruchs aufgenommen.