Drei Schwerverletzte nach Moped-Crash

Kirchberg - In Kirchberg (Landkreis Zwickau ) kam es am Freitagabend zu einem heftigen Unfall zwischen zwei Mopeds.

An den beiden Mopeds entstand ein Sachschaden von etwa 1000 Euro. (Symbolbild) © dpa/Jens Büttner

Wie die Polizei am Samstag mitteilte, wollte ein 16-jähriger Moped-Fahrer gegen 17.10 Uhr am Herrenteich vom Fahrbahnrand aus in Richtung Hirschfelder Straße losfahren.

Dabei missachtete er den auf der Hauptfahrbahn fahrenden 19-jährigen Simson-Fahrer und beide Mopeds krachten zusammen.

Neben den beiden Fahrern wurde auch der 15-jährige Sozius des 16-Jährigen schwer verletzt. Sie wurden alle drei in unterschiedliche Krankenhäuser gebracht.

Der entstandene Sachschaden wird laut Polizeiinformationen auf etwa 1000 Euro geschätzt.