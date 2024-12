28.12.2024 14:32 6.094 Erzgebirge: Sperrung der Citybahn-Strecke aufgehoben

An einem Bahnübergang in Lößnitz im Erzgebirge musste die Citybahn am Samstag ihre Fahrt beenden. Die Strecke Zwönitz nach Aue ist noch bis zum Abend gesperrt.

Von Claudia Ziems

Lößnitz - Die Citybahn-Strecke Zwönitz nach Aue (Erzgebirge) musste am Samstagmittag nach einem Unfall gesperrt werden. Am Bahnübergang auf der Lenkersdorfer Straße musste der Zug stoppen. Die Strecke Zwönitz nach Aue musste gesperrt werden. © Niko Mutschmann Wie die Citybahn mitteilte, endeten alle Züge nach Aue bereits in Zwönitz und fahren Richtung Burgstädt. Ab Aue könnt Ihr den Schnellbus nach Chemnitz nutzen. Ab 14 Uhr fährt dann Schienenersatzverkehr zwischen Zwönitz und Aue. Kurz nach 15 Uhr konnte die C13-Strecke wieder freigegeben werden. Es kommt noch zu vereinzelten Ausfällen auf der Strecke Chemnitz-Aue. Sachsen Unfall Frontal-Crash in Sachsen fordert zwei Menschenleben! Der Zug 80021endet bereits am Chemnitzer Technopark, der Zug 80022 fällt ab Aue bis Chemnitz Technopark aus. Die planmäßige Abfahrt 16.39 Uhr für den Zug 80026 ab Aue nach Chemnitz entfällt. Störungsmeldungen findet Ihr online bei der City-Bahn. Nach ersten Informationen vom Ort des Geschehens wurde eine Person von einem Zug am Bahnübergang auf der Lenkersdorfer Straße erfasst. Die Umstände sind noch unklar. Die Fahrgäste wurden dann zum Bahnhof in Zwönitz gebracht. Die Feuerwehr war mit 48 Einsatzkräften und acht Fahrzeugen vor Ort. Solltet Ihr selbst von Selbsttötungsgedanken betroffen sein, findet Ihr bei der Telefonseelsorge rund um die Uhr Ansprechpartner, natürlich auch anonym. Telefonseelsorge: 08001110111 oder 08001110222 oder 08001110116123. Erstmeldung: 28. Dezember, 14.32 Uhr, zuletzt aktualisiert: 16 Uhr

Titelfoto: Niko Mutschmann