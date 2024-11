10.11.2024 18:06 8.169 Explosion in Freital: Zwei Verletzte, Haus nicht mehr bewohnbar!

In Freital kam es am Sonntagnachmittag zu einer Explosion in einem Einfamilienhaus, eine ganze Wand wurde herausgerissen, zwei Personen verletzt.

Von Eric Hofmann

Freital - Der nächste Großeinsatz für das Technische Hilfswerk (THW): In Freital kam es am Sonntagnachmittag zu einer Explosion in einem Einfamilienhaus, eine ganze Wand wurde herausgerissen, zwei Personen verletzt. Es erinnert an Bilder aus dem Krieg: Die Hauswand ist zerstört. © Roland Halkasch Um 14.19 Uhr wurde die Feuerwehr in die Obernaundorfer Straße gerufen: Im ersten Obergeschoss eines älteren Hauses hatte es eine heftige Explosion gegeben, die Giebelwand wurde fast komplett herausgedrückt, die Seitenwand ebenfalls erheblich verzogen. Blieb eine Person, die sich am Haus befand, unverletzt, musste eine weitere aus dem Haus mit schweren Brandverletzungen in eine Spezialklinik gebracht werden. Eine dritte Person erlitt leichte Verletzungen. Die anrückende Feuerwehr alarmierte das THW aus Dippoldiswalde, da die Einsturzsicherheit des Hauses nicht mehr gewährleistet werden konnte. Sachsen Nach Abbruch der Sondierungs-Gespräche: BSW bietet plötzlich neue Koalition für Sachsen an Der Schaden war am Sonntag noch nicht bezifferbar, das Haus ist vorerst unbewohnbar. Die Einsatzkräfte haben das Unglückshaus abgesperrt. © Roland Halkasch Die Polizei hat die Ermittlungen zur Ursache des Unglücks aufgenommen, muss aber ebenfalls warten, bis sie den Explosionsort begutachten kann. Bislang wird von einer technischen Ursache ausgegangen.

