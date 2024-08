Fahrer im Krankenhaus: VW kommt von Straße ab und kracht in Grundstücke

Köhra - Bei einem schweren Unfall auf der S38 in Köhra im Landkreis Leipzig ist am späten Dienstagabend der Fahrer eines VW verletzt worden.

In Köhra ist am Dienstagabend ein Autofahrer mit seinem VW verunglückt. © Sören Müller

Wie Polizeisprecherin Berit Wünscher gegenüber TAG24 erklärte, hatte sich der Crash gegen 21.20 Uhr ereignet.

Der VW war gerade auf dem Weg von Grimma in Richtung Leipzig, hatte dabei nach Informationen von vor Ort einen Anhänger gezogen. Am Ortseingang von Köhra kam er in einer Linkskurve aus bislang unbekannter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab, rauschte über ein Grundstück, durchbrach Zäune und zerstörte einen Kompost und kam schließlich auf dem Nachbargrundstück zum Stehen.

Der Fahrer wurde durch den Crash in seinem Auto eingeklemmt. Ersthelfer kümmerten sich um den Mann, bis die Feuerwehr eingetroffen war.

Kameraden aus Belgershain, Threna, Pomßen und Naunhof waren zum Unfallort geeilt. Mit hydraulischem Rettungsgerät befreiten sie den Fahrer und übergaben ihn an den Rettungsdienst. Dieser brachte ihn zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus.