Heftiger Crash im Erzgebirge: Motorrad kracht in BMW

Der Motorradfahrer wurde schwer verletzt. © Niko Mutschmann

Ein Motorradfahrer war kurz vor 18 Uhr auf der B283 in Richtung Aue unterwegs, als er in einer Linkskurve auf der verdreckten Fahrbahn nach rechts in den Gegenverkehr abkam.

Dort krachte er in einen entgegenkommenden BMW.

Der Motorradfahrer wurde bei dem Unfall schwer verletzt. Wie schwer die BMW-Fahrerin verletzt wurde, ist aktuell noch nicht bekannt. Beide wurden in ein Krankenhaus gebracht.

Laut Polizeiinformationen ist die Bundesstraße aktuell noch voll gesperrt. Ortskundige Autofahrer werden gebeten, das Gebiet weiträumig zu umfahren.