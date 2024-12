Klaffende Wunden, Zähne verloren: Kenny (14) von Böller schwer verletzt

"Ich muss jetzt noch einige Male in die Zahnarztklinik, damit mein Gebiss wieder in Ordnung kommt", sagt er.

Drei Zähne gingen zu Bruch, blutige Wunden an Hals und Gesicht klafften auf. Vier Tage lang er im Krankenhaus, auch danach war feste Nahrung lange nicht möglich. Doch es ist noch nicht vorbei.

Vier Tage lag Kenny E. (14) im Krankenhaus. © Daniel Förster

"Die Behandlungen will man freiwillig nicht, wenn es nicht sein muss."

Deshalb rät er nicht nur seinen Altersgenossen von der Knallerei ab. "Lasst die Finger davon", rät Kenny. "Schon wenn man von dem Zeug etwas aufhebt, kann es sofort explodieren."

Ungeachtet dessen gab es in Pirna schon am Montag den ersten schweren Böller-Unfall: Offenbar beim Zünden eines Tschechen-Böllers verletzte sich ein Teenager (16) schwer an der Hand.

Ersten Informationen nach sollen vier Finger verletzt, jedoch nicht abgerissen sein. Ein Rettungshubschrauber brachten den Jugendlichen ins Krankenhaus. Außerdem erwartet ihn Verfahren wegen Verstoß gegen das Sprengstoffgesetz.