Diese Stadt in Mittelsachsen bekommt ein griechisches Restaurant

Oederan - In Kneipenlandschaft von Oederan ( Landkreis Mittelsachsen ) tut sich was: Sowohl auf dem Altmarkt als auch im Klein-Erzgebirge gibt es neue Lokale. Bald soll auch noch ein griechisches Restaurant eröffnet werden.

"Als Erstes habe ich die Imbissbuden in den Farben Griechenlands, also weiß und hellblau gestrichen", so Vater Georgios (57) lachend. Hier wird von Schnitzel mit Pommes bis Kuchen alles geboten.

Floriana Andra Mariuca Stanoi breitet die Tischdecken auf den Tischen des Hauses am Klein-Erzgebirge aus. "Wir werkeln noch ein bisschen, aber nächste Woche wird alles fertig sein", sagt der 24-jährige Betreiber. Am 15. Mai soll die Gaststätte "Megas Alexandros, Alexander der Große" dann eröffnet werden.

Peggy Musuly (43) betreibt die Altmarktstube. Das Lokal hat außer Mittwoch und Freitag jeden Tag geöffnet. © Sven Gleisberg

Auch neu in Oederan ist ein Lokal direkt auf dem Altmarkt. Peggy Musuly (43) hat sich mit ihrer Altmarktstube einen Traum erfüllt. "Ich wollte schon immer ein eigenes kleines Restaurant eröffnen."

Hauptberuflich arbeitet die Oederanerin in einer Apotheke in Chemnitz. Nach der Arbeit geht es für sie dann gleich zurück in die Heimatstadt. "Es ist schon sehr stressig, beide Berufe zu vereinen. Aber es ist meine Leidenschaft."

In dem Lokal befand sich vorher eine Fleischerei. 30.000 Euro nahm Peggy Musuly für ihren Traum in die Hand. "Ich werde schauen, wie es so in Zukunft laufen wird."

Bis jetzt komme die Altmarktstube aber gut bei den Gästen an. "Es ist immer voll hier und wird gut angenommen."