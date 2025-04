05.04.2025 12:44 Kreuzungs-Crash bei Hoyerswerda: VW landet im Graben!

Von Isabel Klemt

Hoyerswerda - Am Samstagmorgen kam es auf der Kreuzung an der S234 im Landkreis Bautzen zu einem Verkehrsunfall. Der VW landete nach dem Zusammenstoß mit einem Honda im Graben. © xcitepress/Vivian Opitz Wie die Polizei auf TAG24-Anfrage mitteilte, ereignete sich der Vorfall am Morgen gegen 10 Uhr in Elsterheide im Ortsteil Seidenwinkel. Dabei kam ein VW nach einem Zusammenstoß mit einem Honda von der Fahrbahn ab und landete im Straßengraben. Verletzt wurde jedoch niemand. Da Kraftstoff auslief, wurde auch die Feuerwehr zum Einsatzort gerufen. Da Kraftstoff austrat, wurde die Feuerwehr ebenfalls zum Einsatzort gerufen. © xcitepress/Vivian Opitz Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Es entstand ein Sachschaden in bislang unbekannter Höhe. Die Polizei hat die Ermittlungen zur genauen Unfallursache aufgenommen.

