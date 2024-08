Gabelstapler erfasst Baumarkt-Besucher: Fahrer flüchtet!

Bernsdorf - In Sachsen wurde ein Baumarktkunde (77) von einem Gabelstapler erfasst. Der Fahrer (44) flüchtete daraufhin und versteckte sich über Tage.

Mit einem Gabelstapler verletzte ein 44-Jähriger einen Rentner im sächsischen Bernsdorf. (Symbolbild) © 123RF

Der 77 Jahre alte Mann wollte am Mittwochmorgen gegen 8.50 Uhr im Hagebau kompakt in Bernsdorf einkaufen gehen, als er auf dem Parkplatz von einem Stapler angefahren wurde, teilte die Polizei erst am heutigen Samstag mit.

Der Rentner wurde dabei schwer am Fuß verletzt. Mittels Krankenwagen ging es für den 77-jährigen Baumarktkunden in ein Krankenhaus.

Anstatt dem Verletzten zu helfen, ergriff der Mann am Steuer des Flurförderfahrzeugs jedoch währenddessen die Flucht!

Das Versteckspiel vor der Polizei dauerte zwar ein paar Tage an, doch es war endlich: Am gestrigen Freitag kamen Ermittler dem 44 Jahre alten Fahrer auf die Schliche.