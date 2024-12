06.12.2024 21:21 762 Schnee-Chaos im Erzgebirge sorgt für Unfälle

Das Schneetreiben im Erzgebirge sorgte am Freitag für Chaos auf den Straßen. Ein Bus rutschte am Fichtelberg in eine Leitplanke.

Von Amelie Fromm

Breitenbrunn - Der Wintereinbruch führte zu Chaos auf den Straßen im Erzgebirge. Unter anderem rutschte am Freitag ein Bus am Fuße des Fichtelbergs in die Leitplanke. Der Reisebus rutschte in die Leitplanke. © Bernd März Der Reisebus kam nach ersten Informationen auf der Oberwiesenthaler Straße am späten Nachmittag ins Schleudern. Daraufhin prallte er in die Leitplanke am Straßenrand. Die Reisegäste hatten dabei Glück im Unglück: Der Bus blieb stehen und kippte nicht über die Begrenzung auf einen angrenzenden Hang. Der Bus wurde mit einem Greifzug gesichert. Über das Fahrerfenster evakuierte die Feuerwehr die Insassen. Verletzt wurde niemand. An der Bergung beteiligt waren die Feuerwehren aus Tellerhäuser, Breitenbrunn und Rittersgrün mit über 30 Kameraden. Die Oberwiesenthaler Straße zwischen Rittersgrün und Fichtelberg war während der Rettungsarbeiten für mehrere Stunden gesperrt. In weiten Teilen des Erzgebirges fiel Neuschnee Auf dem Fichtelberg herrschte reges Schneetreiben. © Bernd März In vereinzelten Teilen des Erzgebirges fielen am Freitag mehr als zehn Zentimeter Neuschnee. Dieser sorgte in Kombination mit überfrierender Nässe für Chaos auf den Straßen So blockierten querstehende Lkws beispielsweise die Bundesstraße 174 bei Reitzenhain. An der Stelle staute es sich mehrere Kilometer. Auch in den Hochlagen am Erzgebirgskamm und auf dem Fichtelberg gab es Behinderungen. Der Winterdienst war im Dauereinsatz.

