Mutter aus Sachsen kämpft seit 42 Jahren um die Wahrheit: "Wo ist meine Tochter?"

Mittweida - Es sind Erlebnisse, die sie ein Leben lang nicht loslassen: Am 8. April 1983 bringt Gabriele Eckerl (62) mit 20 Jahren im Krankenhaus Mittweida Zwillinge zur Welt. Doch nur eines der beiden Mädchen, Sandra (42), darf sie in die Arme schließen. Ihre zweite Tochter - vorgesehen war der Name Claudia - wird ihr als tot geboren gemeldet.