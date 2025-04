04.04.2025 10:35 1.340 Schrecksekunde im Berufsverkehr: Bus kracht gegen Haltestelle

Was für ein Schreck. In Pulsnitz ist am Donnerstag ein Bus in ein Haltestellenhäuschen gekracht. Verletzt wurde niemand.

Von Adrian Schintlmeister

Pulsnitz - Was für ein Schreck. In Pulsnitz krachte (Landkreis Bautzen) am Donnerstag ein Bus gegen ein Haltestellenhäuschen. Die Passagiere blieben unverletzt. Die Haltestelle hat der Fahrer wohl nicht kommen sehen. © xcitepress/domenic prater Um 16.08 Uhr hat es plötzlich heftig gescheppert. Ein Linienbus krachte auf der Mittelbacher Straße gegen einen Busstop und riss dessen Dach ab. Wie ein Polizeisprecher gegenüber TAG24 erklärte, wartete der 59-jährige Busfahrer vor der Baustelle, ließ die entgegenkommenden Autos durch. Nachdem er wieder losgefahren war berührte er die überdachte Haltestelle an der linken Seite, blieb daran hängen und riss das Dach fort. Das Haltestellenhäuschen ist völlig hinüber, hat nun kein Dach mehr. Auch der Linienbus wurde beschädigt. Ein großes Loch klaffte nach dem Unfall in der Windschutzscheibe auf der Fahrerseite. Sachsen Elbbrücke übersteht ersten Belastungstest Für die Passagiere hieß es wohl aussteigen und auf den nächsten Bus warten ... Das Haltestellenhäuschen ist hinüber. Der Bus riss das Dach ab. © xcitepress/domenic prater Der Busfahrer verletzte sich leicht. Weitere Personen kamen nicht zu Schaden. Die Polizei schätzt den entstandenen Sachschaden auf 30.000 Euro. Für die Dauer des Einsatzes war die Mittelbacher Straße voll gesperrt. Nach gut einer Stunde war dann wieder freie Fahrt angesagt.

