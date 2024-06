28.06.2024 15:47 3.642 Krankenwagen-Fahrer erleidet Notfall und kollidiert mit Skoda!

In Sachsen kam es am Freitag zu einem schweren Unfall, nachdem der Fahrer eines Krankenwagens einen Notfall erlitten hatte und in den Gegenverkehr geraten war.

Von Emma Schwarze

Stolpen/Fischbach - Auf der S159 zwischen Stolpen und Fischbach (Sachsen) kam es am Freitagmittag zu einem Unfall. Der Fahrer eines Krankenwagens (20) erlitt einen medizinischen Notfall und kollidierte daraufhin mit einem Skoda. Feuerwehr und Rettungsdienst mussten sich um ihre eigenen Kollegen kümmern. © RocciPix Um 11.38 Uhr ging bei der Polizei ein Notruf direkt aus der Leitstelle ein, wie eine Sprecherin der Görlitzer Direktion am Nachmittag gegenüber TAG24 bestätigte. Der 20-jährige Rettungsdienstler war demnach auf der Stolpener Straße von Fischbach in Richtung B6 unterwegs gewesen, als er circa dreieinhalb Meter vor dem Kreisverkehr plötzlich einen medizinischen Notfall erlitt. Worum es sich dabei genau handelte, ließ die Polizeisprecherin offen. Der Fahrer verlor daraufhin die Kontrolle, geriet in den Gegenverkehr und krachte dort mit dem Skoda zusammen. Fotos vom Unfallort zeigen den stark demolierten Krankenwagen mit verdrehtem Vorderrad, zersprungenen Lichtern und eingedellter Fahrertür. Auch der schwarze Skoda wurde bei dem Zusammenprall stark beschädigt, die linke Front aufgerissen, das Fenster der Fahrertür vollständig zerstört. Gesprungene Scheiben, herausgerissenes Vorderrad: Der Skoda wurde von der Wucht des Aufpralls stark mitgenommen. © RocciPix Schwerer Crash bei Fischbach: Drei Verletzte, Unfallstelle geräumt Der Fahrer des Krankenwagens (20) verlor durch den medizinischen Notfall die Kontrolle und krachte in den Gegenverkehr. © Der Fahrer des Krankenwagens (20) wurde bei dem Zusammenstoß verletzt. Wie schwer seine Verletzungen sind, ist jedoch unklar. Der 20-Jährige, eine weitere Insassin des Krankenwagens und der 64-jährige Skoda-Fahrer wurden bei dem Unfall verletzt, so die Sprecherin weiter. Alle drei wurden in ein Krankenhaus gebracht. Ob es sich bei der verletzten Insassin des Krankenwagens um eine Patientin oder eine Kollegin des Fahrers handelt, konnte die Beamtin nicht sagen. Die Freiwilligen Feuerwehren Fischbach, Arnsdorf, Kleinwolmsdorf und Wallroda waren vor Ort und banden auslaufende Betriebsstoffe. Die S159 war zwischen Fischbach und dem Kreisverkehr am Fischbacher Kreuz für längere Zeit voll gesperrt. Nach der Räumung des Unfallorts wurde die Sperrung nach Polizeiangaben um 14.20 Uhr wieder aufgehoben. Angaben zur möglichen Schadenssumme konnte die Sprecherin noch nicht machen. Die Ermittlungen dauern an.

