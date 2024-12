Tödlicher Glätteunfall in Sachsen: Junger Mann wird von Auto erfasst und stirbt

Lichtenau - Ein schreckliches Unglück ereignete sich am Montagmorgen in Lichtenau ( Landkreis Mittelsachsen ) : Ein junger Mann (20) verlor bei einem tragischen Crash sein Leben.

Am heutigen Montag kam es in der Region zu zahlreichen Glätteunfällen. Laut Polizei krachte es in Chemnitz, dem Erzgebirge und in Mittelsachsen knapp 100 Mal.