Trümmerfeld nach Frontal-Crash mit drei Schwerverletzten!

Hoyerswerda - Am Donnerstagnachmittag kam es nahe Hoyerswerda zu einem heftigen Frontal-Crash, bei dem drei Personen schwer verletzt worden sind.

Am Donnerstagnachmittag kam es bei Wittichenau zu einem schweren Verkehrsunfall. © André Klimann /Blaulichtreport Lausitz

Gegen 14.20 Uhr krachten ein Citroën-Fahrer (77) und ein Ford-Fahrer (38) auf der S95 bei Wittichenau zusammen, teilte die Polizeidirektion Görlitz am Freitag mit.

Der 77-Jährige war mit seinem Wagen gerade in Richtung Kamenz unterwegs, als er aus bisher ungeklärter Ursache in einer Linkskurve in die Gegenfahrbahn lenkte.

Infolge des Frontalzusammenstoßes wurden drei Personen schwer verletzt: beide Fahrer sowie ein Beifahrer (63) im Ford.

Bildaufnahmen vom Unfallort verdeutlichen derweil die ganze Wucht des Aufpralls. Beide Fahrzeuge hat es vollkommen zerfetzt, etliche Trümmerteile liegen auf dem Asphalt.



Beim Citroën fehlt zudem die gesamte Verkleidung der Fahrerseite, weil die Einsatzkräfte der Feuerwehr den eingeklemmten Fahrer zunächst aus dem Wrack befreien mussten.