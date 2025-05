07.05.2025 11:08 4.428 Schwerer Unfall an A72-Auffahrt in Mittelsachsen

Auf der S242 in Hartmannsdorf (Landkreis Mittelsachsen) krachte es am Mittwoch. An der Auffahrt zur A72 knallten zwei Autos zusammen.

Von Julian Winkler

Hartmannsdorf - Heftiger Crash in Hartmannsdorf (Landkreis Mittelsachsen): An einer Autobahnauffahrt krachten am Mittwoch zwei Autos zusammen. Auf der S242 in Hartmannsdorf (Landkreis Mittelsachsen) kollidierten am Mittwoch zwei Autos. Der Aufprall war so heftig, dass sich Fahrzeugteile auf der Straße verteilten - zudem sprangen die Airbags auf. © Haertelpress Der Unfall geschah am Vormittag auf der S242, direkt an der Auffahrt zur A72. Aus bisher unbekannter Ursache kollidierten zwei Autos frontal miteinander. Die Fahrzeuge wurden dadurch massiv beschädigt. Schnell rückten Rettungs- und Feuerwehrkräfte an. Eine Fahrspur der Staatsstraße wurde gesperrt.



Laut ersten Informationen wurde eine Person verletzt. Die Höhe des Sachschadens ist derzeit noch unklar. Wie die Polizei mitteilt, kommt es an der A72-Auffahrt immer noch zu Verkehrsbehinderungen. Autofahrer sollten daher an dieser Stelle weiterhin wachsam sein.

Titelfoto: Haertelpress