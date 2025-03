Unfall am Kreisverkehr: Radler von Auto erfasst und schwer verletzt

Weißkeißel - Am heutigen Sonntagmittag ist ein Radfahrer bei einem Unfall an einem Kreisverkehr im Landkreis Görlitz schwer verletzt worden!

Unfallort: ein Kreisverkehr zwischen Weißkreisel und Krauschwitz. Das Foto zeigt das beteiligte und zerschrammte Auto sowie das Rad. © Blaulichtreport Zittau/Pascal Gottschling

Wie ein Sprecher der Polizeidirektion Görlitz gegenüber TAG24 bekannt gab, wurden Polizei und Rettungskräfte gegen 13.30 Uhr zum Unfallort zwischen Weißkreisel und Krauschwitz gerufen.

Nach ersten Angaben wurde ein um die 70 Jahre alter Radler am Ausgang eines Kreisverkehrs auf der B115 (Görlitzer Straße) von einem Auto erfasst. Dabei erlitt der Mann schwere Verletzungen und musste per Hubschrauber in ein Krankenhaus gebracht werden.

Augenscheinlich war ein Auto der Marke Honda am Unfall beteiligt. Spuren des Aufpralls mit dem Radfahrer waren an der Motorhaube sowie an der Frontscheibe des Autos zu sehen.