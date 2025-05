Unglücklicher Vorfall an der Elbe: Wohnmobil macht sich selbständig und landet im Fluss

Der Camper landete in der Elbe. © Marko Förster

So geschehen am Freitagabend an der sogenannten Slipstelle am Bootsclub Pirna.

Der Motorbootsportler kam mit seinem Camper und angehängten Boots-Anhänger zur Anlegestelle gefahren. Doch beim Versuch sein Motorboot zu Wasser zu lassen, machte sich der Camper selbständig, rollte los und landete in der Elbe.

Wie ein Reporter von der Einsatzstelle berichtet, eilte ein zufällig vorbeifahrender Bauunternehmer dem Mann zur Hilfe.

Der Helfer packte sofort an, sicherte den untergehenden Camper ab und zog das Auto mit der Winde aus der Elbe.