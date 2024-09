Unfall bei Leipzig: Drei Frauen verletzt, 20.000 Euro Schaden!

Bad Lausick - Drei Frauen sind bei einem Unfall am Samstagnachmittag in Bad Lausick (Landkreis Leipzig ) verletzt worden.

Bei einem Unfall am Samstagnachmittag in Bad Lausick wurden drei Frauen verletzt. © Facebook/FFW.Bad.Lausick

Wie die Leipziger Polizei am Sonntag mitteilte, krachte es um 17.13 Uhr auf der Kreuzung Am Riff/Erich-Weinert-Straße zwischen zwei Autos.



Demnach hatte eine aus Richtung Am Riff kommende Skoda-Fahrerin (69) geradeaus über die Kreuzung fahren wollen.

"Dabei missachtete sie beim Einfahren in den Kreuzungsbereich die Vorfahrt eines Seat Arona, der von links kam", hieß es weiter.

Laut Polizei erlitten die 69-Jährige, ihre 61-jährige Beifahrerin und die 40-jährige Seat-Fahrerin bei dem Zusammenstoß Verletzungen und mussten medizinisch versorgt werden.