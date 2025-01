Unfall im Erzgebirge: Audi kracht frontal gegen Baum

Breitenbrunn/Erzgebirge - Heftiger Crash am Mittwochabend im Erzgebirge : Eine Audi-Fahrerin kam von einer glatten Landstraße ab und krachte frontal gegen einen Baum.

Ein Audi prallte am Mittwochabend im Erzgebirge frontal gegen einen Baum. Die Straße wurde komplett gesperrt. © Niko Mutschmann

Der Unfall geschah auf der Talstraße in Breitenbrunn. Die Audi-Fahrerin war gegen 21.30 Uhr in einem Waldstück unterwegs, als sie plötzlich von der Straße abkam und mit ihrem Wagen frontal gegen einen Baum krachte.

Dabei bohrte sich der Baum einige Zentimeter in die Fahrzeugfront, die Airbags sprangen auf. Schnell rückten Rettungskräfte an und kümmerten sich um die Fahrerin. Diese kam laut ersten Informationen in ein Krankenhaus.

Die Feuerwehr sicherte gleichzeitig die Unfallstelle und kümmerte sich anschließend um den entwurzelten Baum. Dieser musste schlussendlich mit einer Kettensäge entfernt werden.

Die genaue Unfallursache ist noch unklar. Möglich ist allerdings, dass die Fahrerin aufgrund der Glätte von der Straße abkam - am Mittwochabend herrschten im Erzgebirge Temperaturen um den Gefrierpunkt, dazu leichte Schneefälle.