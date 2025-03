Citroën kommt von Straße ab und kollidiert mit Feldstein: Zwei junge Frauen verletzt

Großröhrsdorf (Landkreis Bautzen) - Unfall am späten Freitagabend in Großröhrsdorf!

Das durch den Unfall gezeichnete Fahrzeug musste anschließend abgeschleppt werden. © xcitepress/domenic prater

Die Fahrerin (18) eines Citroën C3 war gegen 21.30 Uhr auf der Bretniger Straße in Richtung Ohorn unterwegs, als sie aus noch unbekannten Gründen in einer Kurve nach rechts von der Fahrbahn abkam.

In der Folge stieß sie gegen einen Feldstein und blieb an einem am Straßenrand stehenden Baum stehen.

Wie die Polizeidirektion Görlitz auf TAG24-Nachfrage mitteilte, wurden die junge Fahrerin und ihre 17-jährige Beifahrerin bei dem Unfall leicht verletzt.