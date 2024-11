12.11.2024 08:42 1.304 Unfall in Lichtenstein: Passat rutscht aus Kurve, kracht in Transporter

Am heutigen Dienstagmorgen kam es zu einem Unfall in Lichtenstein. Ein Passat rutschte aus der Kurve und krachte in einen Transporter.

Von Yesmina-Giselle Berndt

Lichtenstein - In Lichtenstein (Landkreis Zwickau) krachte es am Dienstagmorgen. In Lichtenstein kam am Dienstagmorgen ein Passat von der Straße ab. © Andreas Kretschel Im Bereich Rümpfstraße/Glauchauer Straße kam ein VW Passat gegen 6.15 Uhr in einer Rechtskurve von der nassen Straße ab. Dann krachte er in einen VW-Transporter. Laut Polizei wurde bei dem Unfall niemand verletzt. Die genaue Ursache für den Crash wird noch ermittelt. Die Freiwillige Feuerwehr Lichtenstein war im Einsatz, um auslaufende Betriebsmittel zu binden. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 8000 Euro.

Titelfoto: Andreas Kretschel