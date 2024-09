17.09.2024 14:55 776 Frau gerät ins Schleudern und crasht in Gegenverkehr

Bei einem Unfall in Zwickau geriet eine Frau in den Gegenverkehr und kollidierte mit einem Auto auf der Straße Am Hammerwald.

Von Amelie Fromm

Zwickau - Gleich zwei Unfälle in Zwickau: Während die Polizei den einen aufnahm, passierte der nächste. In Zwickau geriet eine Frau in den Gegenverkehr. (Symbolfoto) © Friso Gentsch/dpa Zunächst war am Montag eine 65-jährige Autofahrerin auf der Straße Am Hammerwald in Richtung Bockwa unterwegs. Laut Polizei kam sie in Höhe des Glaubenszentrums aus bisher unbekannten Gründen ins Schleudern, geriet in den Gegenverkehr und stieß mit einer BMW-Fahrerin (61) zusammen. Die 61-Jährige wurde leicht verletzt und ins Krankenhaus gebracht. Der entstandene Schaden beläuft sich auf etwa 8.000 Euro. Während die Polizei den Unfall aufnahm, passierte ein weiterer: Ein Ford-Fahrer (39) fuhr auf einen Toyota auf. Durch den Aufprall wurde der Toyota in einen VW vor ihm geschoben. Keiner der Autofahrer wurde verletzt. Es entstand nochmal ein Schaden von etwa 11.000 Euro.

Titelfoto: Friso Gentsch/dpa