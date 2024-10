24.10.2024 14:37 2.826 Unglück bei Erntearbeiten in Sachsen: Kind stürzt von Maschine und stirbt in Klinik

In Großschirma in Sachsen kam es am Mittwoch zu einem schrecklichen Unfall bei Erntearbeiten.

Von Claudia Ziems

Großschirma - Dramatischer Unfall bei Erntearbeiten am Mittwochabend in Großschirma in Sachsen! Bei Erntearbeiten wurde ein Kind von der Maschine erfasst und schwerst verletzt. (Symbolbild) © 123RF/udo72 Gegen 17.40 Uhr brachte ein 41-Jähriger mit einem Traktor John Deere und angehangener Kartoffelerntemaschine auf einem Feld an der B101 die Ernte ein. Laut Polizei befanden sich auf der Maschine sechs Angehörige des Mannes, die bei den Arbeiten unterstützten. Darunter auch ein Kind. "Aus derzeit noch unbekannten Gründen stürzte das Kind plötzlich von der Erntemaschine und wurde von dieser erfasst, wodurch es schwerste Verletzungen erlitt", teilte die Polizei weiter mit. Das Kind wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen, wo es kurze Zeit später verstarb. Die Chemnitzer Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

