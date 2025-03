Vollsperrung nach schwerem Unfall: Drei Personen verletzt

Lichtenstein - Am Donnerstagnachmittag krachte es an einer Baustellenampel in Lichtenstein (Landkreis Zwickau ).

Drei der vier beteiligten Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. © Andreas Kretschel

Wie die Polizei gegenüber TAG24 mitteilte, waren vier Autos daran beteiligt. Drei Personen wurden verletzt. Über die Schwere der Verletzungen ist aktuell noch nichts bekannt.

Die Unfallaufnahme dauert derzeit noch an.

Ersten Ermittlungen zufolge war gegen 14.15 Uhr ein Kia-Fahrer auf der B173 in Richtung Chemnitz unterwegs. An einer Baustellenampel zwischen der Ampelkreuzung zur Miniwelt Lichtenstein und Gewerbegebiet Am Auersberg krachte der KIA in einen VW Kleinbus, der an der roten Ampel wartete.

Der Kleinbus schob durch die Wucht die beiden Fahrzeuge vor ihm zusammen.

Informationen zum entstandenen Sachschaden liegen noch keine vor. Drei Fahrzeuge müssen jedoch abgeschleppt werden.

Die B173 ist weiterhin in beide Richtungen voll gesperrt.