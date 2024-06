Verbotene Gesichtserkennung bei der Polizei: Dresdner Politikerin bringt Stein ins Rollen!

Hat die Polizei Sachsen verfassungswidrige Überwachungstechnik eingesetzt? (Symbolbild) © Patrick Pleul/dpa-Zentralbild/dpa

Gut einen Monat, nachdem die Stadtratskandidatin ihre Beschwerde eingereicht hatte, kam nun die Antwort aus der Behörde der Sächsischen Datenschutzbeauftragten Juliane Hundert (47) reingeflattert.

In dem Schreiben wird den Sorgen der 26-Jährigen grundsätzlich zugestimmt: "Angesichts der Ausführungen des Bundesverfassungsgerichts zu präventiven Maßnahmen der automatisierten Kennzeichenerfassung dürfte es keine Zweifel daran geben, dass die biometrische Echtzeit-Verarbeitung der Gesichtsbilder von Personen, die eine Überwachungskamera im öffentlichen Raum passieren, gegen die Verfassung verstößt."

Doch genau solch eine Technik soll von der Polizei Sachsen eingesetzt worden sein, wie zuvor in einer Recherche von "Netzpolitik" aufgedeckt worden ist.

Bezüglich dieses Vorwurfs übt sich die Datenschutzbeauftragte allerdings noch in vorsichtigen Tönen: "Bislang sind wir davon ausgegangen, dass ein biometrischer Abgleich von Gesichtsbildern in Echtzeit, das heißt unmittelbar im Anschluss an die Erhebung der Bilder ohne Vorsortierung und Beschränkung, im Verantwortungsbereich sächsischer Strafverfolgungsbehörden nicht stattgefunden hat."

Die Betonung liegt wohl ganz klar auf "bislang": Zur Klärung des Vorfalls habe man bereits ein Gespräch mit dem Sächsischen Innenministerium einberufen, heißt es weiter.