Vom Mädchen zum jungen Mann: Leo aus Leisnig geht seinen Weg

Leisnig - In der Leisniger Mädchenmannschaft ausgebildet, führte der sportliche Weg von Leo Micklich (22) zur Handballmannschaft der Frauen in Döbeln. Dort konnte er in der letzten Spielzeit die Meisterschaft gewinnen. Mit dieser Saison wechselte der Handballer zurück zum SV Leisnig 90 - ins Tor der Männer.