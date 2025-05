Nach Razzia in Halsbrücke: Was wird jetzt aus den "Reichsbürger"-Tieren?

Halsbrücke - Morgens 10 Uhr in Halsbrücke: Lautes Muhen dröhnt aus den "Reichsbürger"-Ställen. Am vergangenen Dienstag ab 6 Uhr stürmten Einsatzkräfte des LKA bei der bundesweiten "Reichsbürger"-Razzia auch fünf Objekte in Sachsen. Darunter die Zentrale in Halsbrücke, wo unter anderem das Oberhaupt des "Königreich Deutschland" (KRD), Peter Fritzek (59), festgenommen worden ist. Was ist seither passiert?