Vorsicht! Super-Blitzer ist an dieser Stelle wieder in Betrieb

Achtung Autofahrer! Seit dem gestrigen Mittwoch lauert wieder der Super-Blitzer an der B172 in Bad Schandau/Postelwitz in Richtung Tschechien.

Von Anneke Müller

Bad Schandau - Achtung Autofahrer! Seit dem gestrigen Mittwoch lauert wieder der Super-Blitzer an der B172 in Bad Schandau/Postelwitz in Richtung Tschechien. Der Super-Blitzer steht seit gestern wieder auf der B172 in Bad Schandau/OT Postelwitz in Richtung Schmilka. © Marko Förster Das 150.000 Euro teure Gerät des Landkreises Sächsische Schweiz-Osterzgebirge steht versteckt hinter einem Baum. Ein Foto gibt es für jeden, der dort mit mehr als 50 km/h in Richtung Schmilka fährt. Zwei Jahre hatte der Blitzer-Anhänger an dieser Stelle nicht gestanden. Damals war er mit Farbe besprüht worden. Sachsen Für mehr Ruhe und weniger Unfälle: Neue Ortsumgehung kommt Zuletzt stand er in Königstein an der B172.

Doch Vorsicht: Der zweite Super-Blitzer (Enforcement trailer) des Landkreises lauert derzeit an der B170 in Rundteil, kurz vor Possendorf, in Richtung Dresden!

Titelfoto: Marko Förster