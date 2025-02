Wahl-O-Mat geht in Sachsen auf Tour

Dresden - Die Bundestagswahl steht bevor, und wer noch unsicher ist, kann sich interaktiv informieren: Der Wahl-O-Mat zum Aufkleben tourt durch Sachsen! Am Freitag startet die Sächsische Landeszentrale für politische Bildung (SLpB) in der Centrum Galerie in Dresden die Aktion, die Politik zum Mitmachen bietet.