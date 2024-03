Wahlalter auf 16 Jahre abgesenkt: Brauchen Sachsens Schüler Nachhilfe für Europa-Wahl?

Dresden - Erstmals dürfen in Deutschland zur Europawahl am 9. Juni auch 16- und 17-Jährige abstimmen.

"Was das konkret für die Wahlbeteiligung der 16- bis 18-Jährigen bei der Europawahl bedeutet, bleibt abzuwarten", gesteht aber ein Sprecher des LSR.

"Grundsätzlich ist durch die Herabsetzung des Wahlalters in den älteren Jahrgängen das Interesse an dieser Wahl als Wählende gestiegen. Viele Schulen arbeiten vielseitig im Voraus zu Wahlen mit den Inhalten der verschiedenen Parteien und informieren ihre Schüler*innen nach ihren Möglichkeiten", berichtet der Landesschülerrat (LSR) auf Nachfrage.

Mehr als 230.000 junge Menschen (im Alter unter 23 Jahren) dürfen allein in Sachsen 2024 erstmals an einer Europawahl teilnehmen - darunter knapp 70.000 16- und 17-Jährige - laut Angaben des Statistischen Landesamtes. Die Möglichkeit, erstmals voten zu dürfen, hat etwas bei den Teenagern bewegt.

Sollten Politiker Hausverbot in Schulen bekommen? Nö. Der LSR meint: "Der Besuch von Politiker*innen und Verbänden kann ein belebender Teil des demokratischen Diskurses in den Schulen sein." Den gewählten Schülervertretern ist dabei aber wichtig, dass ausgeglichene Diskussion entstehen und ermöglicht werden.

Die Schülervertreter sehen dort grundsätzlich die Schulen in der Pflicht. Ihrer Meinung nach ist deren Aufgabe als Bildungseinrichtung, "demokratisch denkende und handelnde Menschen zu erziehen, die eigenverantwortlich am demokratischen Diskurs teilnehmen können".

Das ganze Thema "Wählen" diskutieren die Schülervertreter differenziert und reflektiert. Sie meinen, dass da "Nachhilfe" nötig ist. "Prinzipiell muss die politische Bildung gestärkt und Querschnittsthema in der Schule werden. Explizite Vorbereitungen der Schüler*innen als Wählende würde aber eine Ungleichbehandlung der jungen Wählenden bedeuten", heißt es im LSR-Statement dazu.

Bei der EU-Wahl gehen aus Sachsen diverse aussichtsreiche Kandidaten ins Rennen. Wer könnte 2024 einen der 96 deutschen Sitze in Brüssel und Straßburg ergattern? Ein Chancen-Check.

Maximilian Krah (47) ist seit fünf Jahren Europa-Abgeordneter, dieses Mal sogar Spitzenkandidat der AfD. • Sicher drin.



Der Chef der Staatskanzlei Oliver Schenk (55) ist Spitzenkandidat der sächsischen Christdemokraten. • Sicher drin.



Anna Cavazzini (41) sitzt bereits im EU-Parlament und ist dort Vorsitzende des Ausschusses für Binnenmarkt und Verbraucherschutz. Auf Platz 3 der Liste muss sie nicht fürchten. • Sicher drin.



Der langjährige Chef der früheren Zwickauer Paracelsus-Klinik Prof. Jan-Peter Warnke (64/Hauptwohnsitz heute an der Ostsee) zieht für das Wagenknecht-Bündnis auf Listenplatz 5 in den Wahlkampf. • Gute Chancen.

Die anstehenden Wahlen sind in den Schulen Thema. © 123RF/jackf

In puncto Wahlrecht ist Deutschland ein Flickenteppich. An Landtagswahlen dürfen 16-Jährige bislang nur in Baden-Württemberg, Brandenburg, Bremen, Hamburg, Mecklenburg-Vorpommern und Schleswig-Holstein teilnehmen.



Die Debatten dazu sind lebhaft. Bundestagspräsidentin Bärbel Bas (55, SPD) erklärte jüngst, dass man "mit der Bundestagswahl und den Landtagswahlen nachziehen" sollte. Der Wahlrechts-Experte Hermann Heußner (64) von der Hochschule Osnabrück plädiert auch dafür.

Seine Forschungen zeigen, dass im Alter von zwölf bis 14 Jahren ein Entwicklungsschub einsetze. Dadurch seien die Teenager in der Lage, sozial, ethisch und politisch zu denken und auch die Interessen anderer zu sehen.

Kritik am Wahlrecht ab 16 kommt vor allem aus der Union. So findet es der Abgeordnete Philipp Amthor (31, CDU) widersinnig, wenn Jugendliche weitreichende politische Entscheidungen treffen dürften, aber andererseits noch nicht einmal einen Handyvertrag abschließen dürfen ohne elterliche Zustimmung.