"Wannseekonferenz 2.0": Schuster fühlt sich an "dunkelsten Teil" unserer Geschichte erinnert!

Dresden - Der sächsische Innenminister Armin Schuster fühlt sich durch das aufgedeckte Geheimtreffen von AfD-Mitgliedern mit Rechtsextremisten an den "dunkelsten Teil unserer jüngeren Geschichte" erinnert.

Außerdem beantworte es die Frage, wie denn "das Landesamt für Verfassungsschutz in Sachsen zur Einstufung der AfD" als "gesichert rechtsextremistisch" gekommen sei.

Auch der Innenminister habe da durchaus Parallelen gezogen: "Ich habe mich irgendwie an den dunkelsten Teil unserer jüngeren Geschichte erinnert gefühlt."

Die Pläne zur "Remigration" von AfD-Politikern, Identitären und Rechtsextremisten erinnern aktuell nicht wenige an die Vertreibungspläne der Nazis oder die Wannseekonferenz von 1942.

Hinter den Türen des Potsdamers Hotels sei nichts Geringeres besprochen worden, als "Deportationen nach Afrika", sagte Schuster im Interview mit dem " MDR " am Donnerstagabend.

Ein mögliches Parteiverbot sei aufgrund der "hohen rechtlichen Voraussetzungen" laut dem CDU-Minister dennoch eines der "schwersten Schwerter" im Verfassungsrecht, worüber man in der Öffentlichkeit nicht spekulieren sollte.

"Und was sagt er zur Teilnahme von CDU-Mitgliedern an dem Treffen?", fragte die Landtagsabgeordnete am Donnerstag auf "X".