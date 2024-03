Weil er an Vielfalt-Demo teilnahm: Rechtes Kesseltreiben auf Dippoldiswalder Schulleiter

Dippoldiswalde - Auch in Dippoldiswalde gehen inzwischen die Menschen gegen rechts und für Demokratie auf die Straße. An der Demo am vergangenen Sonntag nahm auch der Schulleiter des dortigen "Glückauf"-Gymnasiums, Volker Hegewald (60), teil. Danach brach eine rechte Hasswelle über den angesehenen Dippser herein. Der Schulleiter wehrt sich - und erstattet gleich doppelt Strafanzeige.