Wer hat das Hunde-Klo in die Luft gesprengt?

Wilsdruff - Was für ein Quatsch!

Böller-Chaoten haben im Luna-Park eine Hundetoilette in die Luft gejagt. © Holm Helis

Damit im Park keine Hundehäufchen zurückbleiben, hatte die Stadt Wilsdruff Hundetoiletten aufgestellt.

Darunter versteht man einen Tütenspender mit Mülleimer.

Dort verschwinden die "Tretminen" dann und mit ihnen ein stetes Ärgernis für Spaziergänger.

Doch genau so eine Toilette jagten Böller-Chaoten am Mittwoch im Lunapark in die Luft. Zurück blieb ein Sachschaden von rund 1000 Euro.