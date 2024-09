Wetter immer extremer - wer soll sich da noch auskennen? Hoffentlich Ihr!

Im Zickzackkurs manövriert das Wetter durch das Jahr, bei dem sich Sonne und Regen immer wieder abwechseln. Macht mit bei unserem großen Wetter-Quiz!

Von Antje Ullrich

Sachsen - Im Zickzackkurs manövriert das Wetter durch das Jahr, bei dem sich Sonne und Regen immer wieder abwechseln. Das Problem daran sind die Extreme: Nahm der Sommer zuletzt mit ganzer Gewalt Abschied, ist es jetzt der Regen, der Sachsen in Teilen überfluten könnte. Der Sonntag wird zeigen, wie stark das angekündigte Mittelmeer-Tief den Freistaat treffen könnte. Es wäre nicht das erste Mal. In der Vergangenheit trafen uns schon häufiger Wetterextreme. Erinnert Ihr Euch zum Beispiel an die folgenden? Rätselt doch mit!

1.) Eine bestimmte Großwetterlage ist meist dafür verantwortlich, wenn es in Sachsen zu Überflutungen, wie dem Elbehochwasser 2002, kommt. Jetzt gerade ist sie wieder schuld am Starkregen, der uns und unsere östlichen Nachbarn trifft. Welche ist gemeint? E - VIa F - IVc W - Vb

Bewohner verlassen mit einem Ruderboot das Überschwemmungsgebiet Dresden-Pieschen während des Elbehochwassers 2002. © imago/Koall

2.) Am 24. Mai 2010 zog eine Naturgewalt innerhalb kürzester Zeit eine Schneise der Zerstörung durchs Großenhainer Land und ging als "... am Pfingstmontag" in die sächsische Geschichte ein. Welcher Begriff wird gesucht?

A - Tornado X - Hurrikan I - Orkan

Verheerende Verwüstung durch eine Windhose in Großenhain. © privat

3.) Im Dezember 1978 brach die Stromversorgung der DDR zusammen, weil die Braunkohlekraftwerke nicht mehr arbeiten konnten. Erst nach sechs Tagen lief die Versorgung wieder an. Was war schuld? L - Hochwasser R - Schneestürme T - Erdbeben

Sechs Tage lang stand die DDR-Bevölkerung 1978 ohne Strom da. © Heiko Küverling

4.) 160 Menschen starben 1927 bei einem verheerenden Hochwasser. Massive Regenfälle hatten in nur sechs Stunden 230 Millimeter Niederschlag gebracht. Welche sächsische Region war betroffen?

R - Nordsachsen B - Oberlausitz N - Osterzgebirge

Im Jahr 1927 kamen 160 Menschen bei einem Hochwasser in Sachsen ums Leben. © privat

5.) Das Jahr der Hitzerekorde: Mit 56 Sommertagen, davon 25 heißen Tagen, an denen 30 Grad oder mehr erreicht wurden, war welcher Sommer der wärmste in Sachsen und bescherte dem Freistaat ein extremes Dürrejahr? U - 2018 I - 2019 O - 2020

Welcher Sommer war der wärmste in Sachsen? © Robert Michael/dpa-Zentralbild/dpa

6.) Der kälteste bewohnte Ort Deutschlands - am 1. Februar 1956 wurden hier eisige -35,5 Grad gemessen - liegt im sächsischen Schwarzwassertal. Immer wieder werden hier Kälterekorde gemessen, weil die kalte Luft im Kessel hängenbleibt. Wie heißt der Ort? E - Tollwald N - Kühnhaide R - Wackerberg

Der kälteste bewohnte Ort Deutschlands liegt in Sachsen. © privat

7.) Heute kaum noch vorstellbar: In der Vergangenheit wurde es so kalt in Sachsen, dass sogar die Elbe in Dresden immer wieder zufror und die Menschen über den Fluss laufen konnten. Bis ins Mittelalter zurück soll das 37 Mal passiert sein. In welchem Jahr geschah das zum letzten Mal und sogar über einen Monat lang? M - 1983 D - 1973 G - 1963

Im Laufe der Jahrhunderte war es manchmal so kalt, dass selbst die Elbe zufror. © privat

