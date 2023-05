Wieder Feuer am Prebischtor: Diese Technik fehlt zur Waldbrand-Bekämpfung

Pirna - Die großen Waldbrände vergangenes Jahr in Sachsen haben auch einen Ausrüstungsmangel bei der Brandbekämpfung offenbart. Jetzt ging Sachsens Innenminister Armin Schuster (61, CDU) bei Hohnstein in den Wald, um zu ergründen, was heuer an Technik zur Verfügung steht und was noch dringend beschafft werden muss.