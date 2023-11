Wildkatze in Sächsischer Schweiz aufgetaucht: Fotofalle schnappt zu

Bad Schandau - In dieser Ecke gab es sie bisher lange nicht mehr: Seit 2015 ist die Wildkatze bereits im Leipziger Auwald nachgewiesen. Auch in Dübener und Dahlener Heide, Wermsdorfer und Werdauer Wald sowie im Vogtland tauchten Spuren des scheuen Tieres auf. Doch nun ging die Wildkatze direkt an der Grenze zur Sächsischen Schweiz in die Fotofalle.