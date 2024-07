18.07.2024 20:18 Windstille in Sachsen: Nur ein neues Windrad in sechs Monaten!

In den letzten sechs Monaten wurde nur ein neues Windrad in Sachsen in Betrieb genommen.

Von Alexander Bischoff

Sachsen - Windstille in Sachsen: Beim Ausbau der Windenergie herrscht aktuell Stillstand. Im letzten halben Jahr wurde in Sachsen nur ein neues Windrad errichtet. (Symbolbild) © 123RF/tarczas Nach Angaben des Bundesverbandes WindEnergie ging in den vergangenen sechs Monaten im Freistaat nur ein neues Windrad in Betrieb, während mehrere alte Anlagen abgebaut wurden. Seit Jahresbeginn sei eine Windenergieanlage mit etwa sechs Megawatt Leistung neu errichtet worden, teilte der Verband am Donnerstag mit. Gleichzeitig seien fünf Anlagen mit zusammengenommen gleicher Leistung zurückgebaut worden. Damit habe es keinen Zuwachs der Gesamtleistung der Windenergie im Freistaat gegeben. Im deutschlandweiten Ranking liegt Sachsen damit auf Platz 11.

Titelfoto: 123RF/tarczas