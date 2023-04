Wochenende in Sachsen bleibt bewölkt, doch dann wird das Wetter freundlich

Leipzig - Das Wochenende in Sachsen beginnt bewölkt und relativ frisch, doch es ist Besserung in Sicht!

Kirschblüten und Sonne vor dem Grassi-Museum in Leipzig - so lässt sich der Frühling doch aushalten. © Bildmontage: Ralf Seegers, Screenshot/wetteronline.de

Laut dem Deutschen Wetterdienst (DWD) startet das Wochenende noch recht verhalten. "Der Freitag hat einen stark bewölkten bis bedeckten Charakter. Leichter Regen zieht von West nach Ost durch", sagte ein Sprecher des DWD am Freitag.

Die Temperaturen steigen sachsenweit nicht über 16 Grad, die Tiefstwerte liegen zwischen 9 und 13 Grad in höheren Lagen und im Westen des Freistaats. In der Nacht ist sogar hier und da mit Schauern und Gewittern zu rechnen, während die Temperatur sogar bis auf 5 Grad fällt.

Samstag bleibt es bewölkt und vielerorts brechen erneut Schauer und Nieselregen durch die Wolkendecke. In Leipzig und Dresden hält sich das Thermometer wacker bei 16 Grad, in Chemnitz bei durchschnittlich 14 Grad. In der Nacht zu Sonntag kühlt es ab auf Tiefstwerte von 2 bis 7 Grad, vereinzelt bilden sich flache Nebelfelder.

Sonntag dann könnte jedoch durchaus der Grill oder die Sonnenliege auf den Balkon geschoben werden, denn bei gleichbleibender Temperatur verschafft sich die Sonne den Durchbruch durch die Wolkendecke und es wird heiter und freundlich.