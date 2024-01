Zahllose Blockaden: Sachsen wird Hotspot der Bauern-Protestwoche

Chemnitz - Die Region Chemnitz steht vor einer chaotischen Woche. Landwirte und Trittbrettfahrer meldeten zahllose Blockaden und Proteste von Plauen bis Freiberg an.

Viele Proteste richten sich gegen mehr Steuern für Bauern. Der Erzgebirgskreis will die Kontrolle behalten, untersagte 24 von 31 angemeldeten Protesten, erlaubte die Sperrung der A72-Auffahrten in Stollberg unter der Auflage, dass Mitarbeiter der kritischen Infrastruktur durchgelassen werden.

Krankenhäuser bereiten sich auf Notbetrieb vor, fast alle Autobahnauffahrten werden mit Treckern versperrt, im Erzgebirge schließen Schulen und Kitas, am Montag fällt auch der Busverkehr aus.

Ab Montag wollen Landwirte und Trittbrettfahrer mit Treckern die Region lahmlegen. Proteste gibt es auch in Chemnitz. © Sven Gleisberg

Auch in Dresden werden die Autobahnauffahrten von 6 Uhr früh bis 17 Uhr blockiert. Nur die Auffahrten Dresden-Neustadt und Dresden-Flughafen sollen freibleiben. Abfahrten sollen alle passierbar bleiben.

Wegen einer Demonstration kommt es zudem zwischen 12 und 14 Uhr im Dresdner Regierungsviertel zu Behinderungen. Auch die Landkreise Bautzen und Sächsische-Schweiz-Osterzgebirge vermelden mehrere angezeigte Blockaden an Autobahnauffahrten.

Für den Direktionsbereich Dresden warnt die Polizei: "Verkehrsteilnehmer müssen mit erheblichen Einschränkungen im Bereich der Anschlussstellen der A 4, A 13, A 14 sowie A 17 rechnen", sagt Sprecher Marko Laske (49). "Wer kann, sollte diese Bereiche nach Möglichkeit umfahren und deutlich mehr Zeit einplanen."

In Chemnitz will die Gruppe "Chemnitz steht auf" mit Demos von Brückenstraße bis Schloßteich den Verkehr lahmlegen. Die CVAG warnt vor Störungen im ÖPNV, bittet Kunden, sich in der App zu informieren.

Im Vogtland drohte der Bauernverband: "Tausende machen mit." Der Landkreis Zwickau warnt Bürger vor "unnötigen Autofahrten".

Während die Bundespolizei auf Grenzblockaden achtet, bereitet sich Mittelsachsen neben den Blockaden an Autobahnauffahrten und Kundgebungen auf Autokorsos von Penig nach Chemnitz und Freiberg nach Dresden ein.

Die Anmeldungen beziehen sich teilweise auf die Woche. Die Johanniter-Unfallhilfe bittet Teilnehmer: "Lasst uns unsere lebenswichtige Arbeit machen."