Zehn Wochen vor dem Fest: Bei den Pfefferküchlern rauchen die Öfen

Tradition seit 1558: Die Pfefferküchler von Pulsnitz haben derzeit alle Hände voll zu tun. © Sebastian Kahnert/dpa

Er führt in der Kleinstadt einen der acht Familienbetriebe, die das ganze Jahr über ausschließlich vom Verkauf dieser Backware leben.

Derzeit herrscht Hochbetrieb in den Backstuben der kleinen Handwerksbetriebe. Sie rüsten sich für den Pfefferkuchenmarkt, der alljährlich am ersten Novemberwochenende (diesmal 3. bis 5. November) stattfindet. Dafür rauchen schon seit Wochen die Öfen. "Mitte August stürzen wir uns in die Produktion", sagt Peter Kotzsch. Pfefferkuchen sind eine Dauerbackware und ohne Füllung mindestens zwei Jahre haltbar, Produktion auf Lager also kein Problem.

Traditionell besteht die Grundmasse lediglich aus Zuckersirup, Bienen- oder Kunsthonig sowie Weizen- und Roggenmehl. Der daraus angerührte Teig lagert zunächst mindestens drei Wochen in Kisten oder Fässern aus Holz. Je nach Sorte, dauert es mitunter bis zu sechs Monaten, bevor er weiterverarbeitet wird - in jedem Betrieb nach überlieferter Hausrezeptur.