Zuckersüße Welpenflut im Tierheim Delitzsch: Von ihnen kann noch "Großes" erwartet werden

Delitzsch - Am Sonntag informierte das Tierheim Delitzsch seine Fans über eine ganz besondere Bescherung: Kürzlich hatte es dort einen großen Wurf an niedlichen Welpen gegeben!

Mitte August kamen zehn Welpen im Tierheim Delitzsch auf die Welt. © Facebook/Tierheim Delitzsch

Wie die Einrichtung mitteilte, waren die zehn kleinen Chaoten am 16. August auf die Welt gekommen und haben sich seitdem prächtig entwickelt.

Momentan wiegen Hanni, Hazel, Holger und Co. sechs Wochen nach der Geburt um die vier bis fünf Kilo - hier darf also erwartet werden, dass die Kleinen ganz bestimmt nicht so zart und klein bleiben, wie sie wirken!

"Wir wissen um die magnetische Wirkung von Welpen, aber auch unsere Langzeitinsassen waren einmal niedliche Welpen. Zur Erklärung, wir geben weitere Details zu den Elterntieren nur im direkten Kontakt bekannt. Es handelt sich um große Rassen", so das Tierheim.

Bis die zehn Rabauken vermittelt werden können, werden noch einige Wochen ins Land ziehen.